Die Legende des pannonischen Chansons, Zvonko Bogdan wird sein Wiener Publikum am 3. März 2018 wieder mit einem Konzert beglücken. Aus diesem Grund verlost KOSMO nun 1×2 Tickets an unsere Leser!

Nach einer Kindheit in Sombor und Subotica entwickelte Zvonko Bogdan nach beruflichen Anfängen auf Theaterbühnen in Novi Sad, Belgrad und vielen anderen Städten allmählich seine Liebe zur Musik, zur Ethnotradition und zur Folklore und begann, einen Großteil seiner Zeit der Interpretation ursprünglicher Volkslieder zu widmen.

Man liebt ihn in Sombor und Subotica, es lieben ihn auch die Bunjevci und Šokci in Slawonien, die Ungarn, die Belgrader, Wiener und Zagreber, die er gerne sein treuestes und liebstes Publikum nennt, ein Publikum, das sich aufs Zuhören versteht. Auf meisterhafte Weise schafft er seit drei Jahrzehnten eine gemütliche Atmosphäre. Weitere Informationen unter 0699/19451910, 0650/3005120 und www.zagrebwien.at. Kartenpreise zwischen 24 und 27 Euro.

