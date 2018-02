Das lang erwartete Konzert des Frauenkenners Nedeljko Bajić Baja erwartet uns Anfang März endlich im Wiener Hallmann Dome. Dort wird er nach einer kleinen Pause gemeinsam mit uns seine Rückkehr auf die Bühne feiern.

Nach spektakulären Konzerten wie Oliver & Gibonni und S.A.R.S., mit denen uns das letzte Jahr versüßt wurde, liefern uns Dejan Božić und Dragan Zujević auch heuer eine Reihe musikalischer Spektakel. Das Konzert von Nedeljko Bajić Baja ist eines der ersten, die uns 2018 erwarten werden. Alle Fans von Nedeljkos Balladen und Liebesliedern haben somit die Gelegenheit, seine neuesten Singles wie „Ključ“, aber auch unvergängliche Hits wie „Mini suknja“ und „Gola do kože“ live zu hören.

Der beliebte Folk-Sänger ist dafür bekannt, nicht gerne in Fernsehshows aufzutreten oder Interviews zu geben. Er gilt als Sänger, der hart arbeitet und den Medienauftritte nicht interessieren, sondern der seine Arbeit auch ohne viel Tamtam genießt. Vielmehr konzentriert er sich auf die Qualität seiner Lieder und darauf, seinem Publikum immer wieder neue und inspirierende Lieder zu bieten.

Das bestätigen auf jeden Fall auch seine „Evergreen“-Folksongs „Zapisano je u vremenu“, „Snovi od stakla“, „Snaga vetra“, „Od ljubavi jače“ und „Rođen spreman“, die niemanden unberührt lassen. Nedeljko Bajić blickt auf 11 Studioalben und mehrere Singles zurück, die mit ihren zeitlosen Texten in den Pausen zwischen den Alben immer gerne gehört werden.

Sein bevorstehendes Konzert in Wien verspricht, dass ihr die Kraft des Windes zu spüren bekommt, in Träumen aus Glas eintaucht und Gefühle kennenlernt, die stärker sind als die Liebe. Weitere Informationen unter 0664/3636874, 0699/0031043 und dz@psyonfield.com.

GEWINNSPIEL: Gewinne mit KOSMO und etwas Glück 2×2 Tickets für das Nedeljko Bajić Baja-Konzert am 3. März 2018! Was du dafür tun musst? Markiere eine/n Freund/in, in den Kommentaren, die/den du gerne aufs Konzert mitnehmen würdest, und sende uns bis 26. Februar 2018 eine E-Mail mit dem Betreff “Baja” an gewinnspiel@kosmo.at. Vergiss deinen vollständigen Vor- und Nachnamen nicht. Viel Glück!

*Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel akzeptieren Sie automatisch unsere AGB (siehe insbesondere Punkt 7). AGB aufrufbar unter www.kosmo.at/AGB_HP.pdf