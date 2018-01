KOSMO verlost 3×2 Tickets für das Electric Love Festival!

Mit einem Line-Up vom Feinsten zieht das Electric Love Festival auch heuer wieder ins Lande. Von 5. bis 7. Juli 2018 kommen Electro-Fans auf dem legendären Salzburgring auf ihre Kosten und KOSMO verlost 3 x 2 Festivalpässe für das Electric Love Festival 2018 in Salzburg!

Was euch nach bisherigem Stand an diesen drei Tagen erwartet, seht ihr hier:

GEWINNSPIEL: Gewinne mit KOSMO und etwas Glück 3×2 Tickets für das Electric Love Festival 2018 in Salzburg! Was du dafür tun musst? Sende uns bis 31. Mai 2018 eine E-Mail mit dem Betreff “Electric Love” an gewinnspiel@kosmo.at. Vergiss deinen vollständigen Vor- und Nachnamen nicht. Viel Glück!

*Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel akzeptieren Sie automatisch unsere AGB (siehe insbesondere Punkt 7). AGB aufrufbar unter www.kosmo.at/AGB_HP.pdf