Zum ersten Mal findet in unserer Hauptstadt eine Hochzeitsmesse von Balkanesen für Balkanesen statt. Von 23. bis 24. März 2018 präsentiert der Wedding Planner Shop Wien im Wiener Veranstaltungssaal Casablanca zauberhafte Eindrücke, Ideen und Möglichkeiten rund um den schönsten Tag im Leben und wir haben Tickets für euch!



Für die meisten Brautpaare in spe ist die Planung ihrer bevorstehenden Hochzeit zwar mit vielen wundervollen Momenten und reichlich Vorfreude verbunden, aber auch Stress und Anspannung begleiten sie auf diesem Weg. Eine informative Hochzeitsmesse kann hier der allergrößte Lebensretter sein.

Da man aber im Rahmen von Balkan-Hochzeiten bekanntlich weder an Geld noch Mühe spart, erfordern sie noch ein klein wenig mehr an Planung, als andere. Dabei helfen betroffenen Paaren nun zum ersten Mal die Balkan Wedding Days im Wiener Veranstaltungssaal Casablanca.

Seid du und dein Partner noch auf der Suche nach ein wenig Inspiration für euren großen Tag? Dann lasst euch im Rahmen der ersten zweitägigen Messe dieser Art von vielen neuen Eindrücken berieseln. Informiert euch über die neuersten Trends und schnappt euch hilfreiche Tipps und Tricks der Profis. All eure Fragen werden an einem Ort beantwortet!

Probefrisuren & Probeschminken

Angehende Bräute haben außerdem die Möglichkeit sich vor Ort von zahlreichen Friseuren und Make-Up Artists aufhübschen zu lassen.

Wann: Freitag: 14:00-18:00 | Samstag: 10:00-18:00

Wo: Casablanca Veranstaltungssaal; Perfektastraße 81, 1230 Wien

Eintritt: € 6,00

Gewinnspiel: Wenn du die begehrten Tickets (3×2 Karten) gewinnen möchtest, sende uns bis 20. März 2018 eine E-Mail mit dem Betreff „Balkan Wedding Days“ und der Info an welchem von beiden Tagen (23. oder 24.März) du hingehen möchtest, an gewinnspiel@kosmo.at. Markiere zudem jemanden in den Kommentaren, den du gerne mitnehmen würdest. Mit etwas Glück könnt du und deine Begleitung bei dieser einmaligen Hochzeitsmesse dabei sein.

*Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel akzeptieren Sie automatisch unsere AGB (siehe insbesondere Punkt 7). AGB aufrufbar unter www.kosmo.at/AGB_HP.pdf

Für alle, die keine Tickets abstauben können, besteht die Möglichkeit, sich schon jetzt unter balkanweddingdays@gmail.com auf die Gästeliste setzen zu lassen, um sich Plätze zu sichern – bezahlen müsst ihr den Eintritt allerdings erst vor Ort!

Nähere Infos gibt es entweder via balkanweddingdays@gmail.com oder unter +43 676 936 73 08.