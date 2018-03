KOSMO verlost Tickets für Machine Head by Mind over Matter

Gewinnt 2×2 Karten für das Mega-Konzert von Machine Head in Wien!



Es ist länger her, dass sich die amerikanische Metal-Truppe rund um Robb Flynn aufmachte um weltweit die Konzerthallen zum Beben zu bringen.

Sie haben sich für eine produktive Pause zurückgezogen um ihr neuestes Album “Catharsis” aufzunehmen. Jetzt ist die Zeit reif, das neue Werk soll im Jänner 2018 erscheinen und Machine Head begeben sich auf große Welttournee! Save your tickets now & bang your head!

Gewinnspiel: Wenn du die begehrten Tickets gewinnen möchtest, sende uns bis 16. April 2018 eine E-Mail mit dem Betreff „Machine Head“ an gewinnspiel@kosmo.at.

