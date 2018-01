KOSMO verlost Tickets für „Tad Stones und das Geheimnis von König Midas“

Am 12. Jänner startet der erfolgreichste Kinderfilm Spaniens „Tad Stones und das Geheimnis von König Midas“ in den österreichischen Kinos.

Kurzinhalt:

Tad Stones (Stimme im Original: Óscar Barberán) ist ein liebenswerter Bauarbeiter, der lieber Archäologe und Schatzsucher wäre. Sein großer Traum ist es, Abenteuer zu erleben und dabei die Welt zu sehen. Eines Tages bekommt er tatsächlich die Gelegenheit dazu: Sara Lavroff (Michelle Jenner), eine geschätzte Archäologin und Tads heimlicher Schwarm, braucht seine Hilfe bei einem Rätsel. Sie möchte herausfinden, was es mit der mysteriösen Halskette von König Midas auf sich hat. Sara und Tad ziehen los, sind aber nicht als einzige hinter der Kette her. Der Millionär Jack Rackham (Miguel Ángel Jenner) will das Schmuckstück ebenfalls – und entführt kurzerhand Sara! Die Zeit läuft: Tad, sein Hund Jeff, Saras Assistentin Tiffany (Adriana Ugarte) und eine tollpatschige Mumie (Luis Posada) heften sich an Rackhams Fersen. Sie wollen die Halskette, aber vor allem will Tad seine entführte Liebe retten…

