Kroatische Cheerleader stehlen Show bei Handball-EM (GALERIE)

So manche böse Zunge behauptet, dass die Matches bei der Handball-Europameisterschaft in Kroatien durch den Tanz der sexy Cheerleader in den Hintergrund gerückt sind.

Derzeit wird an mehreren Austragungsorten in Kroatien die Gruppenphase gespielt und um den Fans ihren Aufenthalt in den Stadien und die Pausen zwischen den Spielen so süß wie möglich zu gestalten, setzten die Veranstalter auf heiße Tänzerinnen.

Diese Cheerleaderinnen wurden nun zum Internet-Hit und stehlen den Handball-Stars die Show. Kein Wunder, da ihre kurzen Röckchen, ein sexy Hüftschwung und viel Haut bei den mehrheitlich männlichen Fans so ordentlich einheizen.

So zum Beispiel in Varaždin, wo man zwischen den Spielen Tschechien-Dänemark und Spanien-Ungarn den hübschen Kroatinnen frönen konnte.

