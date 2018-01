Wann ist eine Frau gut im Bett?

Welche Frau hat sich diese Frage nicht schon einmal gestellt: Bin ich gut im Bett? Wenn du nun endlich die Antwort haben möchtest, kannst du anhand folgender Anzeichen erkennen, ob du eine Sex-Granate bist.

1. Er ballt seine Hände zu Fäusten.

Wenn ein Mann während dem Sex seine Hände zu Fäusten ballt, ist das in den meisten Fällen ein klares Zeichen dafür, dass er sich in einem Zustand kompletter Ekstase befindet und versucht, den Höhepunkt möglichst hinauszuzögern. Der Grund dafür ist, dass er das, was du gerade mit ihm machst, so lange wie möglich genießen möchte.

2. Er hat schnell Lust auf eine zweite Runde

Wenn ihn allein die Erinnerung an den Sex mit dir so erregt, dass er relativ bald nach der ersten Runde Lust auf eine zweite hat, dann hast du’s wohl drauf.

3. Er überschüttet dich auch nach dem Sex mit Komplimenten

Hat ein Mann nicht nur vor sondern auch nach dem Sex nur nette und schmeichelnde Worte für dich übrig, bedeutet das, dass er hin und weg von dir und deinen “bed skills” ist.

