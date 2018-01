Laut Studie arbeiten Mütter wöchentlich durchschnittlich 98 Stunden!

Das Mama-Dasein geht bekanntlich über einen Fulltime-Job hinaus, was nun auch anhand einer Studie wissenschaftlich belegt wurde.

Im Zuge einer Studie, bei der 2.000 US-Mütter befragt wurden, die Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren haben, kam heraus, dass die durchschnittliche Arbeitswoche einer Mutter bei etwa 98 Stunden liegt. Was in etwa zweieinhalb Vollzeitjobs entspricht.

In der Regel beginnt der “Arbeitstag” einer Mutter gegen 6.30 Uhr und endet (bestenfalls) um 20.30 Uhr. In dieser Zeit kann die durchschnittliche Mutter froh sein, wenn sie eine Stunde nur für sich Zeit hat. Gesunde Ernährung oder Sport sind in ihrem Alltag laut Studie Dinge, die zudem viel zu kurz kommen.