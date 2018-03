Letzte Chance: Bewerbungsfrist der Miss Vienna Wahl endet in Kürze!

Die Wahl zur schönsten Frau Wiens nähert sich mit großen Schritten. Das gleiche gilt aber auch für das Ende der Bewerbungsfrist. Tickets fürs große Finale sind übrigens ab sofort erhältlich.

Am 21. April 2018 findet in der Wiener Millennium City das Finale der heurigen Miss Vienna Wahl statt. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren und Tickets für dieses Spektakel könnt ihr euch auch heuer wieder unter office@missvienna.at, oder bei FitOne Wien sichern.

Auch dieses Jahr beginnt die Show wieder pünktlich um 19:30 Uhr. Im Vorfeld findet aber am Tag des Finales in der Millennium City von 11:00 bis 13:00 Uhr und um 15:00 Uhr eine Modeschau mit den Finalistinnen statt. Tickets für die Show am Abend gibt’s übrigens schon ab 49,90 Euro.

Für Wien stehen bereits sechs Finalistinnen fest. Am Donnerstag, den 29. März 2018 kann man ab 17 Uhr beim öffentlichen Casting in der Firmenzentrale von EMS-Station noch Finalplätze ergattern. Bewerben können sich Anwärterinnen außerdem noch bis 28.März 2018 unter office@missvienna.at – danach ist das Teilnehmerfeld komplett.

Im Anschluss wird an vier Tagen ein Missen Camp durchgeführt, in dem die Kandidatinnen aus Wien und Niederösterreich unter anderem ein Social Media Coaching, Catwalk- und Interview-Training, ein Charity Projekt, und drei bis fünf Shootings erwartet.