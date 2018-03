Looniq: Mit der Nightlife-App zur besten Party der Stadt!

HIGHLIGHT YOUR NIGHT

Das Wochenende steht vor der Tür – Grund genug, die Puppen tanzen zu lassen! Doch die Frage ist, welche Party der Stadt ist die richtige für deine Crew und dich? Eine neue App bringt endlich Licht ins Dunkel!

Rückblick

Februar 2016 – Die Vision dreier Wiener, einen Nightlife-Guide für Österreich ins Leben zu rufen, der alle Party-Locations der Hauptstadt in einer App vereint, läutet die Geburtsstunde von Looniq ein, und macht ihren Slogan “Highlight your night” genau zwei Jahre später zum Programm…

Seit Februar dieses Jahres reiht sich die kostenlose Anwendungssoftware Looniq in den App-Stores ein – vorerst zwar nur für das mobile Betriebssystem iOS verfügbar, aber das dreiköpfige Team verspricht: “Die Android-Version steht bereits in der Entwicklungsphase und wird vermutlich noch vor dem Sommer zum Downloaden bereitstehen.”

Als Österreichs Schnittstelle in puncto Nightlife bietet Looniq seinen Usern einen praktischen und raschen Überblick über sämtliche Nachtaktivitäten in der Umgebung, welche mithilfe eines Filtersystems an persönliche Vorlieben adaptiert werden. Auf diese Weise können Benutzer eingrenzen, welche Art von Club, Bar oder Pub sie präferieren, während Looniq im Hintergrund alle passenden Lokalitäten im Umkreis eigens auf den User abstimmt, filtert und letztendlich präsentiert. Vorerst ist die App zwar nur für Wien verfügbar, weitere Bundesländer werden aber laufend hinzugefügt.

Eine Partynacht so einzigartig, wie du selbst!

Somit wird auf persönliche Wünsche und Vorlieben des Nutzers Rücksicht genommen. Bevorzugt man beispielsweise bestimmte Musikrichtungen, Lokale mit Raucherbereich, möchte Shisha rauchen, oder kann nur mit Karte bezahlen, hat man die Möglichkeit Locations, die diesen Suchkriterien entsprechen mithilfe von Looniq kurzerhand auf dem Smartphone abzurufen.

Alle Infos zur Location auf einen Blick

Aber auch weitere wichtige Details zu den Wiener Hotspots erhält der User mit einem Blick auf sein Mobilgerät. So kann man neben Informationen über Öffnungszeiten, WLAN-Verfügbarkeit, und Parkmöglichkeiten, auch in Erfahrung bringen, ob das Lokal barrierefrei ist, und in welchem Preissegment es sich bewegt.

Ein ganz besonderes Schmankerl sind außerdem die detaillierten Angaben zu anstehenden Veranstaltungen. Äußerst übersichtlich wird man dadurch gesondert über Eintrittspreise, Dresscodes und vieles mehr informiert. Mit der Share-Funktion kann man diese Events außerdem mit Freunden teilen.

Up to date bleiben – dank Looniq

Wenn man zudem nicht mehr verpassen möchte, was meine Lieblings-Location an Events zu bieten hat, kann man den Clubs, Bars und Pubs seiner Wahl mit Looniq ganz einfach folgen, und somit immer automatisch über die aktuellsten Veranstaltungen informiert werden.

Sichert euch jetzt einen 15 € mytaxi-Gutschein!

Partys und Alkohol gehören bekanntlich zusammen wie deine Nightlife-Planung und Looniq! Da man aber nach einer durchzechten Nacht nichts mehr hinterm Steuer verloren hat, rief Looniq eine Partnerschaft mit dem Taxiunternehmen mytaxi ins Leben. So werden Nachteulen günstig, sicher und rasch zur Party und wieder nach Hause gebracht.

AUFGEPASST: Wenn ihr euch die Party-App Looniq jetzt herunterladet, wartet sofort nach der Anmeldung ein 15,- Euro mytaxi-Gutschein auf euch!

Hier könnt ihr euch Looniq im Appstore herunterladen.

Mischt mit Looniq die heimische Partyszene auf. Weitere Informationen gibt es auf Facebook, Instagram oder unter www.looniq.at.