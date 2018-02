McDonald’s bietet 3-Gänge Valentinstags-Special

Für den bevorstehenden Tag der Liebenden hat sich die Fastfood-Kette eine ganz besondere Aktion überlegt.

Candlelight-Dinner in einem Luxusrestaurant war gestern! Das dachte sich zumindest McDonalds und bereitet für den diesjährigen Valentinstag ein ganz besonderes Special vor.

In Großbritannien können Pärchen einen Tisch in einer Filiale in Newcastle reservieren und sich für nur 23 Euro von einem ganz besonderen Drei-Gänge-Menü überraschen lassen.

Als Vorspeise können entweder Käsesticks und vier Chicken Nuggets gewählt wählen, während beim Hauptgang ein Big Mac, Chicken Burger, Fisch oder Veggie Burger, sowie 20 Chicken Nuggets zur Auswahl stehen.

Selbstverständlich gibt es auch Pommes als Beilage und einen Soft Drink. Zum Dessert kann Apfelkuchen, ein Muffin, eine Fruchttasche oder ein McFlurry gewählt werden.

Der Filialen-Betreiber verspricht den Gästen das „romantischste kulinarische Erlebnis der Geschichte“.