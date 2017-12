Media Markt in Wien-Mitte von Schnäppchenjägern demoliert (FOTO & VIDEO)

Am Mittwoch pilgerten Hunderte zur Media Markt-Filiale in Wien-Mitte, um dort eines der stark vergünstigten Produkte zu ergattern. Die Schnäppchenjagt endete jedoch in einem kompletten Chaos.

Um 6 Uhr eröffnete Media Markt in „The Mall“ und schon durch den kleinsten Spalt im Absperrgitter quetschten sich die ersten Menschen. Am ersten Werktag nach Weihnachten waren ein Samsung UHD-Fernseher und das iPhone 7 stark vergünstigt und das Hauptziel der Shoppingwahnsinnigen. Es dauerte nicht lange, bis eine wahre Schlacht um die Elektrogeräte entfachte.

Rangeleien um die begehrten Fernseher und Handys, Verpackungsmaterial wurde durch die Luft geschleudert und andere Produkte, die bei den Kämpfen um die vergünstigte Ware zu Boden flog, wurde achtlos zertreten. Wie Geschäftsführer Michale Prager gegenüber „Heute“ erklärte, soll der Schaden zumindest im vierstelligen Bereich liegen, wobei die genaue Summe noch erhoben werden würde.

Ein solchen Kampf hätte man bisher noch nicht erlebt, selbst der Black Friday würde da nicht mithalten können, fügte Prager hinzu.

