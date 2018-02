Mega Business: So viel kassiert JK pro Insta-Post (FOTOS)

Jelena Karleuša ist die mit Abstand einer der größten Instagram-Stars des Balkans. Regelmäßig veröffentlicht sie Fotos in teuren Klamotten und das macht sie selbstverständlich nicht gratis.

Was JK von ihren Sängerkolleginnen unterscheidet ist auf jeden Fall die Tatsache, dass sie auf ihren Instagram-Posts nicht mit heimischer, sondern mit internationaler Markenkleidung posiert.

Viele sehen in ihrem Auftritt in den Sozialen Netzwerken reine Prahlerei, allerdings versteckt sich dahinter ein riesiges Business.

Balmain girl Ein Beitrag geteilt von JELENA KARLEUŠA (@karleusastar) am Feb 6, 2018 um 10:32 PST

Jelena fotografiert sich nicht einfach so in Kleidungsstücken von Gucci, Prada, Versace und ähnlichen Luxusmarken, sondern staubt für jedes einzelne Bild so richtig ab.

Wie serbische Medien berichten erhält die Sängerin pro Bild 1.000 Euro und mehr. Ein ordentlicher Nebenverdienst zu ihrer Gesangskarriere.