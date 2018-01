Megahit in China: TV-Show über Kroatien zählte 300 Millionen Zuseher (VIDEO)

Millionen Zuschauer sahen die Sendung über das schöne Adrialand und diese Zahl wird nun dank Social Media mit Sicherheit noch größer.

Day Day Up gehört zu den populärsten TV-Shows in China und richtet sich an die ganze Familie. In den vergangenen Ausgaben widmete sich die humorvolle Sendung diversen Ländern auf der ganzen Welt, darunter auch Kroatien.

Aus diesem Anlass wurden für die 90-minütige Sendungen auch Beitrage direkt vor Ort gefilmt und Stars des Landes nach China ins Studio eingeladen. So waren in dieser Ausgabe von „Day Day Up“ unter anderem die Sängerinnen Jelena Rozga und Lana Jurčević zu Gast, welche den Chinesen den Kopf ziemlich verdrehten.

Außerdem hatten die Cellistin Ana Rucner, der Pianist Maksim Mrvica und Fußballtrainer Miroslav Ćiro Blažević einen Gastauftritt.

Welchen Themen sich die Kroatien-Ausgabe widmete und wie die Moderatoren und Gäste im Studie das Zusammentreffen zweier unterschiedlicher Kulturen meisterten, seht ihr im Video auf der zweiten Seite!