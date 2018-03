Michelin Guide 2018: Kroatien verdoppelt Anzahl an Sterne-Restaurants

Von Istrien bis Dubrovnik haben sich die Testesser von Michelin durchgekostet und die Restaurants daraufhin bewertet.

Das Ergebnis ist für alle Kroatien-Liebhaber mehr als erfreulich: Zwei neue Ein-Sterner und vier Restaurants, die mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet wurden, sind im diesjährigen Guide zu finden. Somit befinden sich dieses Jahr schon 62 Restaurants im Restaurantführer. Im Vorjahr waren es noch 34 Gastro-Betriebe.

Zwei neue Ein-Stern-Restaurants

Besonders überzeugt haben das Pelegrini in Šibenik, sowie das 360° in Dubrovnik, welche mit ihren Fleisch- und Fischgerichten und innovativer mediterraner Küche glänzten und so einen Michelin-Stern einheimsen konnten.

