Mirza Bašić gewinnt das Debutanten-Duell und schafft rießigen Sprung auf Rangliste

Der Bosnier Mirza Bašić hat die beste Turnierwoche seiner Karriere mit dem Final-Erfolg in der rumänischen Hauptstadt über Marius Copil hingelegt.

Dem 26-Jährigen Bosnier, Mirza Bašić, ist der bisher größte Coup seiner Tennis-Karriere gelungen. Aus der Qualifikation heraus sicherte sich der 129. der Weltrangliste, nach seinem Halbfinalsieg über Stan Wawrinka, in einem engen Finale gegen den Rumänen Marius Copil (Nummer 93 der Welt) seinen ersten Turniersieg auf der ATP-Tour.

Bašić triumphierte mit 7:6(6), 6:7(4) und 6:4. Der gebürtige Sarajevoer konnte sich gegen Florian Mayer, Philipp Kohlschreiber und Maximilian Marterer durchsetzen.

Für eine Überraschung sorgte Bašić als er sich gegen den Schweizer Favoriten Stan Wawrinka durchgesetzt hat, berichtet insideout-tennis.de.

