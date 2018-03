Miss & Mister Vienna Wahl 2018: Julia und Nino ziehen ins Finale!

Am Mittwochabend fand im FitOne-Fitnesscenter das erste offizielle Casting zur Miss Vienna Wahl 2018 statt und wir haben alle Infos für euch!

In einem der größten Fitnessclubs Österreichs stellten sich 15 Männer und 14 Frauen der fachkundigen Jury, zu der Miss World Austria 2017 Sarah Chvala, Palmers Model Sandra Seidl, Mister Vienna 2017 Julian Savasci sowie Zeljko Sekulic von Sportnahrung.at und Moritz Mühlegg der CEO von FitOne Österreich und Deutschland, zählten.

In die Bewertung der fünfköpfigen Jury viel unter anderem die Ausstrahlung, das Talent am Mikrofon und – das Hauptaugenmerk – die Sportlichkeit der KandidatInnen.

Die weiblichen Teilnehmerinnen mussten sich neben einer Liegestütz- auch einer Plank-Challenge stellen. Die besten Teilnehmerinnen schafften über 60 Liegestütz, und hielten über drei Minuten in der Plank-Position durch. Bei den Männern wurde im Zuge der Liegestütz-Competition sogar die 100-Marke geknackt, und dem Besten gelangen weit über 40 Klimmzüge.

Miss FitOne und somit erste Finalistin der Miss Vienna Wahl 2018 ist Julia Camondo. Ihr männliches Pendent Nino Feichtinger wird Wien beim Finale der Mister Vienna Wahl am 15. September 2018 in der Wiener Lugner City vertreten.

Die weiteren Finaltickets für die Miss Vienna Wahl erhielten neben Julia Camondo, auch Claudia Wisleitner und Ayse Ertugral. Ins Finale der Mister Vienna Wahl, schafften es neben dem Erstplatzierten Nino Feichtinger, auch Roland Lanator, Vize-Mister Vienna 2017 Robert Sabolik, Georg Schlögl und Alexander Tosic.

Das nächste und letzte Casting der Miss Vienna Wahl 2018 findet am 29. März 2018 ab 17:00 in der EMS-Station Firmenzentrale am Währingergürtel statt. Die Bewerbungsfrist endet mit 15.3.2018. Bewerbungen können aber bis dahin noch an office@missvienna.at geschickt werden.

Das große Finale findet letztendlich am Samstag, den 21. April 2018 in der Millennium City statt. Tickets sind ab 10. März erhältlich. KOSMO hält euch auf dem Laufenden.