Miss Vienna & FitOne suchen ab sofort die schönsten Frauen und Männer Wiens!

Miss Vienna-Lizenznehmer Christopher Steiner startet hinsichtlich der anstehenden Miss Vienna Wahl 2018 mit einer großen Neuigkeit ins Jahr. Er konnte sich nämlich das Fitnessstudio FitOne als Hauptpartner sichern!

Mit über 7.000 Quadratmetern ist FitOne das größte Fitnessstudio Österreichs und ein irrsinnig beliebter Hot-Spot für Fitness-Junkies im ganzen Land. Somit wie geschaffen für eine Kooperation mit dem Team, das sich auf die Suche nach der schönsten Frau des Landes begibt!

Im Zuge der Castings für die Miss Vienna Wahl 2018 findet am 28. Februar 2018 im FitOne die Wahl zur Miss und Mister FitOne 2018 statt. “Es wird ein riesiger Event mit massenhaft Zuschauerinnen und Zuschauern”, verspricht Steiner. Die TeilnehmerInnen müssen sich sowohl in einer Modeschau als auch in einer Sport-Challenge beweisen.

Die SiegerInnen dürfen sich auf einen Flug im Privat-Jet zu einem Shooting in Budapest freuen. Zudem landen sie automatisch unter den Top 3-KandidatInnen der anstehenden Miss bzw. Mister Vienna Wahl 2018.

Bewerbungen sind in allen Stores von Sportnahrung.at, direkt im FitOne-Studio in deiner Nähe, oder via Mail unter office@missvienna.at möglich.

Die Miss Vienna Wahl 2018 findet am 21. April 2018 in der Millennium City statt.