Miss Vienna & FitOne suchen morgen die schönsten Frauen und Männer Wiens!

Morgen ist es endlich soweit – das erste offizielle Casting der Miss Vienna Wahl 2018 findet im Fitnesscenter FitOne statt.

Über 30 gutaussehende und sportliche Frauen und Männer haben sich für den ersten Casting-Durchgang beworben. In insgesamt drei Runden müssen sie sich der Jury nicht nur im Freizeit-Outfit, sondern auch in Sportbekleidung und in einer Abendgarderobe stellen.

LESEN SIE AUCH: Balkan-Beauty zieht direkt ins Finale der Miss Vienna-Wahl! (FOTO) Manchen mag sie vielleicht bereits bekannt vorkommen. Martina Cop hat ihren Einzug ins Finale der Miss Vienna Wahl 2018 nämlich ihrem Sieg bei der Miss Cream Wahl vergangenes Jahr zu verdanken.

Dabei kommt vor allem eine große Herausforderung auf die Teilnehmer zu. Sie müssen sich nämlich in einer Sport Challenge beweisen, die härter wird, als bei allen bisherigen Castings. In insgesamt drei extrem fordernden und intensiven Disziplinen müssen sich die Bewerber unter anderem maximalen Kniebeugen mit dem eigenen Körpergewicht stellen.

Die Top 3 bei den Männern und Frauen qualifizieren sich anschließend für die Miss Vienna bzw. Miss NÖ Wahl 2018.

In der Jury sitzen neben Mister Vienna 2017 Julian Savasci, auch Miss Earth Austria 2017 Bianca Kronsteiner, Vize Miss Vienna 2017 Sarah Chvala, Zeljko Zekulic von Sportnahrung.at und Palmers-Model Sandra Seidl.

Neben den Finaltickets winken weitere tolle Preise von FitOne und Sportnahrung und sogar ein Flug mit einem Privatjet nach Budapest, wo ein Shooting-Wochenende der Extraklasse ansteht.

Schaulustige können morgen kostenlos vorbeikommen, und erhalten zudem ein Gratis-Probetraining im FitOne.

Die Miss Vienna Wahl 2018 findet schließlich am 21.4.2018 in der Millennium City statt.