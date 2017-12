Muhamed Bešić verlässt Everton im Jänner

Der bosnisch-herzegowinische Nationalteamspieler soll laut britischen Medien seinen derzeitigen Klub bereits mit Anfang 2018 verlassen.

Wie „Express“ berichtet soll Bešić, zusammen mit Mirallas und Robles, in Kürze verlassen. Wenn die Gerüchte stimmen, wird der Bosnier in England verbleiben, da bereits einige Klubs Interesse an dem Kicker zeigen.

Mit seinem Auftritt bei der WM 2014 in Brasil zeigte sich Muhamed Bešić von seiner besten Seite und überzeugte so zahlreiche Scouts – so auch den damaligen Everton-Manager Roberto Martinez, welcher ihn zum Preis von fünf Millionen Euro in seinen Klub holte.

Bisher stand Bešić 37 Mal für Everton am Rasen. Zuvor spielte er für den HSV und Ferencvaros Budapest. Im Dress der bosnischen-herzegowinischen Nationalmannschaft spielte er bisher 28 Matches.