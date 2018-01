Notlügen: 5 Dinge bei denen Frauen nicht die Wahrheit sagen

Frauen sagen, dass sie nie lügen würden. Doch stimmt das tatsächlich? Bei diesen fünf Punkten mogeln sich Frauen am häufigsten durch.

#Anzahl der Ex-Freunde: Nicht nur Männer nehmen es hier so ernst mit der Wahrheit. Auch Frauen schummeln sich bei der Anzahl der Ex- oder Sexpartner durch. Egal welche Antwort man liefert, entweder sind es zu viele oder zu wenige. Frau wird dadurch schnell als Aufreißerin oder prüde Nonne abgestempelt.

#Gewicht: Wie viel eine Frau wiegt geht niemanden etwas an. So oder so ähnlich denken Frauen über ihr Gewicht oder ihre Kleidergröße. Trägt man T-Shirts in M schummelt man sich mit der Größe 36 durch, mit viel Strech oder weiten Schnitten.

#Alter: “Wie alt bist du eigentlich?” Warum fragst du so blöd??? Dieser Gedanke schießt beinahe jeder Frau durch den Kopf, wenn sie diese Frage gestellt bekommt. Hier subtrahiert man sehr gerne einige Jahre weg.

#Haarfarbe: Die meisten Frauen lieben Veränderungen, weshalb die Haare oft daran glauben müssen. Doch die männlichen Partner stehen oft auf Naturschönheiten. Weshalb Frauen die Befürchtung haben, dass sie bei der Nennung der Farbpalette die sie auf dem Kopf tragen, oft als künstlich abgestempelt werden.

#Sport: “Machst du eigentlich Sport?” Wenn er diese Frage stellt, arbeitet das Gehirn der Frau auf Hochtouren. Steht man nicht mindestens zwei Mal in der Woche im Fitnessstudio läuft man Gefahr als “Couch potato” von seinem Gegenüber verstanden zu werden. Hier sollte man mit dem Lügen auch nicht übertreiben. Denn sagt man, dass man mehr Sport betreibt, als es tatsächlich der Fall ist, wird man automatisch schief angeschaut: Warum siehst du dann nicht aus wie ein Victoria‘s Secret Engel??? Weil ich ein Mensch bin!

Liebe Frauen, mit den Notlügen ist es wie mit Schokolade, nicht übertreiben, denn die Folgen können weitreichend sein.