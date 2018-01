Nur wenige Stunden vor ihrem Tod trat diese Frau vor den Traualtar

Heather Lindsay eine junge Frau aus den USA gab ihrem Verlobten David Mosher das “Ja”-Wort. Allerdings unter unfassbar traurigen Umständen. Sie wusste nämlich, dass sie nur noch kurze Zeit zu leben hat.

Genau am Tag ihrer Verlobung erhielt Heather die schreckliche Diagnose – ihre Brust war von einer besonders aggressiven Krebsart befallen. Ein Jahr lang kämpfte sie gegen die schwere Krankheit an. Ihre Hochzeitspläne schmiss sie aber dennoch nicht über Bord, obwohl die Ärzte ihr und David von jeglicher Planung abrieten, da es kaum noch Hoffnung auf Heilung gab.

Der ursprüngliche Termin am 30. Dezember 2017 musst vorverlegt werden, da Heather immer schwächer wurde. Das Paar heiratete schließlich am 22. Dezember – Heather lag während der Zeremonie in einem Krankenbett. 18 Stunden später erlag sie den Folgen ihrer schweren Erkrankung.

Kurz nach der Trauung entstand das Foto, das die glückliche Braut zeigt…