Österreich & Balkan: Im Frühling kommen schwere Unwetter und Überflutungen!

Wie der Wetterdienst AccuWeather nun berichtet, erwarten große Teile Europas in den nächsten Monaten statt warmer Frühlingstage, gefährliche Stürme und Überflutungen. Besonders davon betroffen ist neben Österreich auch die Balkan-Region.

Die Region rund um Deutschland bis hin zur Ukraine und Weißrussland muss im Frühling mit extremen Wetterbedingungen rechnen, und vor allem die Balkanregion könnten aufgrund von schweren Regenfällen erneut Überschwemmungen einholen. Westeuropa hingegen erwarten ausgesprochen trockene und besonders warme Tage.

Schwere Stürme und starke Windböen werden in den nächsten Monaten sowohl in Österreich als auch am Balkan keine Seltenheit sein, heißt es laut der Wettprognose. Dabei soll es insbesondere Ende April und Anfang Mai turbulent zugehen.

Auch in den Frühlingsmonaten werden wir nicht vor Regenmassen verschont bleiben, die im schlimmsten Fall sogar zu Überflutungen am Balkan führen könnten. Schneestürme können uns außerdem noch bis Ende März erwarten, heißt es.