Österreichische Außenministerin Kneissl reist nach Sarajevo – Treffen mit Großmufti geplant

Bereits Ende Jänner hat die österreichische Außenministerin, Karin Kneissl, ihren Besuch in Bosnien-Herzegowina angekündigt. Morgen reist sie in die bosnische Hauptstadt und wird auch Großmufti Husein Kavazovic treffen.

In einem Standard-Interview kündigte Karin Kneissl ihren Besuch in Bosnien-Herzegowina an. An Gesprächsstoff dürfte es zwischen den Regierungsvertretern der beiden Länder nicht fehlen. Aussagen mancher Regierungsmitglieder Österreichs sorgten für viel Wirbel am Balkan-Land.

“Vizekanzler Strache hat bereits betont, dass er natürlich für die territoriale Integrität Bosnien-Herzegowinas steht. Ich werde als Außenministerin im Februar nach Sarajevo reisen und hoffe auf eine Gelegenheit, das Thema zu erörtern und gegebenenfalls zu klären”, so Kneissl gegenüber “Standard”.

Die Außenministerin wird auch Gespräche mit dem bosnischen Großmufti Husein Kavazovic führen. Bosnien-Herzegowina geriet in den letzten Jahren, wegen steigender Radikalisierung von IS-Kämpfern, in das Rampenlicht internationaler Medien. Seit einigen Jahren versucht die Islamische Glaubensgemeinschaft (IG) gezielter gegen die salafistischen Gemeinschaften vorzugehen.

Für Imame ist spezieller Unterricht vorgesehen. Moscheen dürfen nur mit der Erlaubnis der IG betrieben werden. Radikale Tendenzen in Bosnien-Herzegowina, sowie die Rolle Österreichs am Balkan, werden wohl Themen des Besuchs der Außenministerin Kneissl sein.