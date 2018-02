Österreichische Paare trennen Finanzen und Liebe

Europaweit stellen Paare aus Österreich, was ihre Finanzen angeht, eine Ausnahme dar. Laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos, trennen knapp 40 Prozent der Österreicher ihre Konten.

In keinem anderen der in 13 Ländern Europas durchgeführten Umfrage gaben mehr Paare (verheiratete wie unverheiratete) an, ihre Finanzen ganz oder Großteils getrennt zu halten, berichtet “nachrichten.at”. In Österreich haben etwa 40 Prozent der Paare eigene Konten. Im Vergleich zu Deutschland, mit etwa 27 Prozent, ist die Anzahl relativ hoch.

Befragt wurden Paare aus 13 europäischen Ländern. Insgesamt haben 1.000 Personen an dieser Umfrage teilgenommen. Dies teilte die ING-Di-Ba heute in einer Ausendung mit. Die Umfrage belegt, dass lediglich 36 Prozent der Österreicher auch finanziell gemeinsame Wege gehen würden. Im Europadurchschnitt seien es 53 Prozent.

Von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich

In den Bundesländern herrschen große Unterschiede beim Umgang von Paaren mit ihren Finanzen. In Oberösterreich trennen die Paare am liebsten ihre Konten. Jeder zweite Befragte gab an, separate Konten zu haben. Burgenländer halten gerne ihr Geld zusammen. So gaben 19 Prozent an, dass sie gemeinsame Konten führen.

38 Prozent der österreichischen Paare mit getrennten Finanzen bezeichneten sich als glücklich. Im Europadurchschnitt lag dieser Wert nur bei 23 Prozent. Hingegen gaben nur 36 Prozent der Besitzer von Gemeinschaftskonten an, glücklich zu sein. Im gesamteuropäischen Schnitt lag dieser Wert bei 55 Prozent.