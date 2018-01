Ski-Weltcup: Drei ÖSV-Damen in Zagreb in den Top Ten

Sieben österreichische Athletinnen haben sich im Slalom in Zagreb für das Finale der besten 30 qualifiziert. Den Sieg holte eine US-Amerikanerin. Bernadette Schild wurde beste Österreicherin.

Auf dem Sljeme hoch über Zagreb hat sich die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin beim Weltcuprennen beweisen können. Sie feierte ihren 38. Erfolg bei einem Skirennen.

“Ich denke, ich bin derzeit in sehr guter Form. Die Trophäe gefällt mir sehr gut – normal denke ich da nicht viel drüber nach, aber die Krone gefällt mir wirklich gut”, so Shiffrin in einem ORF-Interview.

Die ÖSV-Damen zeigten sich mannschaftlich stark. Bernadette Schild belegte, als beste Österreicherin, den fünften Rang. Katharina Gallhuber als Sechste und Katharina Liensberger als Achte sorgten für ein gutes Abscheiden der ÖSV-Damen, wie oesv.at berichtet.

Für Gallhuber und Liensberger sind das die besten Ergebnisse, die sie bisher in ihrer Karriere erreicht haben. Weitere vier Österreicherinnen haben es ebenso in die Top 30 geschafft.

Um 12.45 Uhr startet heute der Herren Ski Weltcup, der zweite Durchgang beginnt um 16:30 Uhr. Der Salzburger, Marcel Hirscher, der in Zagreb bereits drei Mal gewonnen hat, geht mit der Nummer 5 ins Rennen.

"She's in the form of her life as she heads to PyeongChang!" ⛷

Mikaela Shiffrin gets her 28th World Cup Slalom win in Zagreb! 👏 pic.twitter.com/KdueyJ42jG

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 3, 2018