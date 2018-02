Olympia 2018: Die Programmhighlights im Überblick

Heute werden die Winterspiele 2018 in Südkorea eröffnet und bereits im Vorfeld stellt das Austragungsland einige Rekorde auf.

Nach den Olympischen Sommerspielen 1988 in Seoul ist Südkorea zum zweiten Mal Gastgeber für Olympische Spiele. Die 23. Winterspiele finden von 9. bis 25. Februar statt und wird heute Abend (Ortszeit, 12 Uhr MEZ) eröffnet. Erwartet wird ein Mega-Spektakel bei frostigen Temperaturen, da die Meteorologen minus zehn Grad Celsius prognostiziert haben.

Am 8. Februar 1984 wurden in Sarajevo die 14. Olympischen Winterspiele eröffnet. Dafür lohnt sich ein Blick auf das historische Ereignis in der bosnisch-herzegowinischen Hauptstadt.