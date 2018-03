Oscar 2018: Diese Stars haben die größten Chancen auf einen Goldjungen!

Am Sonntag, den 4. März findet in Los Angeles die 90. Oscar-Verleihung statt und wir haben alle Nominierungen der wichtigsten Kategorien für euch im Überblick

Bereits seit Ende Januar stehen die diesjährigen Oscar-Nominierten fest. Darunter befinden sich sowohl bekannte Stars als auch Newcomer. Doch wer macht das Rennen im Kampf um die begehrteste Trophäe der Filmwelt?

LESEN SIE AUCH: Hollywood-Star Ethan Hawke wird Nikola Tesla spielen Der Film über das Leben von Nikola Tesla ist für das kommende Jahr geplant. Laut “Hollywood Reporter” wird Ethan Hawke den berühmten Erfinder verkörpern.

Am 4. März 2018 findet die prestigeträchtigste Verleihung der Welt zum 90. Mal in gewohnter Manier im kalifornischen Dolby Theatre statt. In insgesamt 24 Kategorien hoffen die Nominierten auf den Sieg. Wer aber die Chance auf den Award in begehrten Kategorien, wie “Bester Film” oder “Bester Hauptdarsteller” hat, könnt ihr in unserer Liste herausfinden.

In der Regel wird der Goldjunge in den Hauptkategorien erst gegen Ende der Zeremonie verliehen. Traditionell gelten aber die Gewinner der Golden Globes und SAG-Awards als Vorboten.

Auf der nächsten Seite geht’s zu den Hauptkategorien der Oscar-Nominierungen: