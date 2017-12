Provokant: Karleuša posiert nackt vor Christbaum (FOTO)

Die bekannte Balkan-Sängerin schafft es auch, in der besinnlichsten Zeit des Jahres zu provozieren. Dieses Mal posiert sie hüllenlos vor dem Christbaum.

Wie so viele andere Stars auch, ließ es sich Jelena Karleuša nicht nehmen, ihren diesjährigen Weihnachts-, bzw. Neujahrsbaum der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Größe, der Schmuck und die Beleuchtung wären eigentlich schon ein eigenes Foto wert gewesen. Aber JK wäre nicht JK, wenn sie nicht noch eins draufsetzen würde.

Um noch mehr Aufmerksamkeit auf sich und ihr Foto zu lenken, posierte sich komplett nackt vor dem geschmückten Baum. Dieses Bild postete sie auf Instagram und erhielt in kürzester Zeit tausende Likes. Allerdings wurde auch Stimmen laut, die meinen, dass so viel Nacktheit in dieser Zeit des Jahres nichts zu suchen hätte.

