Republika Srpska wählt Präsidenten – Ex-Bürgermeister Srebrenicas bestätigt Kandidatur

Der ehemalige Bürgermeister Srebrenicas, Ćamil Duraković, hat seine Kandidatur als Präsident der Republika Srpska, angekündigt.

Ćamil Duraković, der einstige Bürgermeister von Srebrenica, hat seine Kandidatur für die Wahlen in der bosnisch-herzegowinischen Entität, Republika Srpska, bekannt gegeben. Im Oktober wird der neue Präsident gewählt. Die Gemeinden, Verbände und lokale politische Parteien würden Duraković bei seiner Kampagne unterstützen.

LESEN SIE AUCH: „RS-Nationalfeiertag“: Gudenus und Strache mit Orden geehrt Der FPÖ-Klubobmann reiste gestern nach Banja Luka, um dort an den Feierlichkeiten anlässlich des umstrittenen „Nationalfeiertags“ der Republika Srpska teilzunehmen.

Vorwürfe, dass er nur kandidieren würde, um Milorad Dodik zu provozieren, weist der Politiker zurück. Er habe konkrete Pläne und wolle die volle Verantwortung übernehmen, sollte er gewinnen. “Mein Wahlprogramm ist Pro Europa und Pro Bosnien-Herzegowina.

Ich bin ein Kandidat für all jene die sich eine Veränderung in diesem Teil des Landes wünschen”, so Ćamil Duraković gegenüber bosnischen Medien.

LESEN SIE AUCH: Ben Affleck gedenkt den Opfern Srebrenicas Der Bürgermeister Srebrenicas Ćamil Duraković nahm an einem Kongress der “Clinton Foundation” in New York teil, bei dem unter anderem das Massaker von Srebrenica thematisiert wurde.

Ob weitere Kandidaten, aus den Reihen der Bosniaken, bei der Wahl in der Republika Srpska antreten werden, ist derzeit nicht bekannt. Milorad Dodik bestätigte vor wenigen Tagen, dass er ebenso bei den Wahlen im Oktober antreten möchte.