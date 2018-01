Schieder vs. Ludwig – Wer wird Häupls Nachfolger?

Schieder oder Ludwig – wer wird künftig an der Spitze der Wiener SPÖ und etwas später auch Bürgermeister Wiens werden? Das entscheidet sich am Samstag, den 27. Januar 2018 beim Landesparteitag.

Bei der bevorstehenden Wahl geht es aber auch um die Richtung, in die sich die Wiener SPÖ künftig entwickeln möchte. Somit entscheidet sich beim Parteitag am Samstag nicht nur, wer neuer Parteivorsitzender und damit in weiterer Folge auch Stadtchef wird.

Zwei potenzielle Nachfolger von Langzeit-Bürgermeister Michael Häupl stehen zur Wahl: Wohnbaustadtrat Michael Ludwig und der geschäftsführende Parlamentsklubobmann Andreas Schieder. Derjenige, der die Mehrheit der 981 stimmberechtigten Delegierten auf seiner Seite hat, der macht das Rennen.