Bundeskanzler Sebastian Kurz hat Wurzeln in Jugoslawien

Der österreichische Bundeskanzler, Sebastian Kurz, hat laut “Donautal-Magazin” Wurzeln am Balkan. Seine Vorfahren sollen aus Serbien stammen.

Der österreichische Bundeskanzler soll Wurzeln am Balkan haben. Seine Großmutter, Magdalena Müller, wurde 1928 in Temerin, im Nordosten der Batschka-Region, geboren. Damals zählte die Stadt zum ehemaligen Jugoslawien, dem heutigen Serbien. Anfang 1944 musste Magdalena Müller mit ihrer Familie ihre Heimat verlassen, berichtet “sonntagsblatt.hu”.

Familie Müller kam nach Österreich, ins niederösterreichische Zogelsdorf. Seine Oma, Magdalena Müller, heiratete den Landwirt Alois Döller. Deren Tochter, Elizabeth, kam in Zogelsdorf zur Welt. Elizabeth heiratete den aus Wien stammenden Josef Kurz. 1986 erblickte ihr Sohn Sebastian Kurz das Licht der Welt.

In Interviews betont Sebastian Kurz stets seinen bürgerlichen Hintergrund. Nach wie vor lebt er im 12. Gemeinde Bezirk, wo er auch aufgewachsen ist. Während des Wahlkampfes erzählte Kurz auch von seiner Kindheit am Bauernhof in Zogelsdorf. Die Wochenenden und Ferien verbrachte der Bundeskanzler bei seinen Großeltern in Niederösterreich.