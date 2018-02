Selbstmordanschlag auf US-Botschaft in Podgorica (FOTOS & VIDEO)

Wie vonseiten der montenegrinischen Regierung bestätigt wurde, bewarf ein Mann das Botschaftsgebäude mit einer Bombe und richtet sich danach selbst.

Kurz nach Mitternacht warf der Verdächtige eine Handgranate auf das Botschaftsgebäude der Vereinigten Staaten von Amerika in der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica. Nach dem Anschlag nahm sich Mann mit einer weiteren Handgranate selbst das Leben.

Ermittlungen auf Hochtouren

Auch vonseiten der US-Regierung wurde der Anschlag bestätigt und angekündigt, dass der Fall in enger Zusammenarbeit mit der Exekutive Montenegros zur Gänze aufgeklärt werden wird. Auch mögliche Mittäter, die nicht direkt am Anschlag beteiligt waren, werden vermutet.

„Eine halbe Stunde nach Mitternacht verübte eine Person Selbstmord mit einem Sprengkörper. Unmittelbar vor dem Selbstmord bewarf die Person das US-Botschaftsgebäude mit einem weiteren Sprengkörper von der Kreuzung beim Sportzentrum aus. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich um eine Handgranate. Die Ermittlungen und Personenidentifizierung laufen gerade. Die Staatsanwaltschaft befindet sich vor Ort und leitete die Untersuchungen. Leitung der Polizei von Montenegro“, so die montenegrinische Regierung auf Twitter.

USA reagiert

Die US-Botschaft leitete jegliche Anfragen vonseiten der Journalisten an die zuständigen Organe in Montenegro weiter. Laut neuesten Informationen soll durch diesen Anschlag kein Mensch zu Schaden gekommen. Auch das Gebäude der Botschaft soll unbeschadet sein.

Auf der offiziellen Website der US-Botschaft wurde eine Sicherheitswarnung veröffentlicht. Dort informieren sie, dass ein Sicherheitsrisiko bestehe, weshalb sie US-Bürger bis auf Widerruf davor warnen, sich in der Nähe des Botschaftsgebäudes aufzuhalten.

Der Untersekretär des State Departements, Steven Goldstein erzählte gegenüber der „New York Times“, dass es Augenzeugen den Handgranatenanschlag beobachtete. Goldstein fügte hinzu, dass die das Areal des Botschaftsgebäudes auf weitere Bomben durchsucht wurde. Es wurden keine weiteren Sprengkörper gefunden.

“Montenegro erwartet, in den nächsten fünf Jahren ein vollwertiges EU-Mitgliedsland zu sein”, so der Außenminister Darmanović bei seinem Besuch in Wien.