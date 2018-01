Seltenes Ereignis: Heute zeigt sich der Super-Blau-Blutmond

Am 31. Jänner bietet der Mond einen einzigartigen Anblick. Über einigen Teilen der Erde wird er gleich mit drei Besonderheiten erscheinen. Dabei wird er sich blutrot färben.

Das einzige worauf man heute Nacht hoffen kann, ist eine klare Sicht. Denn dieser Anblick des Mondes bietet sich nicht all zu oft. Diesen Monat zeigt sich bereits zum zweiten Mal der Vollmond. Zwar tritt das auch nicht oft auf, aber am 31. Jänner hat sich ein Supermond angekündigt.

Derzeit steht der Mond der Erde ziemlich nahe und erscheint deshalb auch größer. So wird der Erdtrabant um ein Drittel heller und ein Siebtel größer als ein Vollmond erscheinen, berichtet “Focus”.

Der Fall, dass sich der Vollmond zum zweiten Mal in einem Monat zeigt, tritt alle zweieinhalb Jahre auf. Im Englischen wird der zweite Vollmond als “Blue Moon” bezeichnet, der etwas sehr Seltenes symbolisiert. Diesmal wird er jedoch nicht in blauer Pracht erscheinen. Wegen einem dritten Ereignis wird der Mond rot gefärbt sein.

Zudem wird sich heute Nacht eine Mondfinsternis einstellen. So wird sich die Erde zwischen Sonne und ihrem Trabanten schieben, dabei wird ihr Schatten über dessen Oberflächte treffen. Jedoch wird die Erde nicht die gesamten Strahlen abschirmen. Einige Strahlen werden durch Lichtbrechung der Erdatmosphäre zum Mond geschwenkt. Dadurch wird sich der Trabant schwach dunkelrot gefärbt zeigen.

Diese Super-Blau-Blutmond-Finsternisse treten sehr selten auf. Etwa alle 150 Jahre stellt sich dieses Himmelsspektakel auf. Da ist die Wahrscheinlichkeit einen Super-Blau-Blutmond zu sehen eher größer, denn das nächste Mal zeigt sich diese Konstellation im Jänner 2037.

What do you get when you have a supermoon, which also happens to be the 2nd full Moon of the month, passing through Earth’s shadow during a total lunar eclipse? A #SuperBlueBloodMoon! Catch this lunar trifecta coming our way on Jan. 31: https://t.co/QA69bGCsya pic.twitter.com/qz0yQVCSVO

— NASA (@NASA) January 27, 2018