Sensationserfolg: Nedeljko Bajić Baja begeisterte Fans im Hallmann Dome!

Saša Ilić stellt am Montag, 12. März um 19 Uhr wird er im Raum D des Museumsquartier sein literarisches Schaffen vor, Moderation und Übersetzung: Masa Dabic

Der Belgrader Schriftsteller und Aktivist Saša Ilić, 1972 geboren, ist zur Zeit zu Gast im Writer-in-Residence Atelier Westbalkan des Q21 und des BMEIA in Wien. Von 1994 bis 2000 war er Redakteur der Literaturzeitschrift REČ (Wort) und bei Radio Free B92, einem Sammelpunkt für die Opposition gegen des Regim von Milosević. 2002 war er Gastlektor an der Martin-Luther University in Halle. Er ist Mitbegründer der Literaturbeilage BETON der Tageszeitung Danas. 2013 gründete er gemeinsam mit Alida Bremer BETON INTERNATIONAL – Zeitschrift für Literatur und Gesellschaft. Mit Jeton Neziraj leitet er das Literaturfestival POLIP in Prishtina. Er ist Redakteur der Literaturportale Pescanik.net und ELit (literaturhauseuropa.eu). Seine Prosa wurde in Französische, Deutsch, Albanische und Mazedonische übersetzt. Der Autor engagiert sich für die „Deklaration über eine gemeinsame Sprache“ der Menschen in Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Montenegro und Serbien http://jezicinacionalizmi.com/deklaracija/, die sich gegen die aktuellen Sprachpolitiken in diesen Ländern mit all ihren negativen gesellschaftlichen und kulturellen Auswirkungen wendet.

Am Montag, 12. März um 19 Uhr wird er im Raum D des Museumsquartier (Eingang vis à vis Volksoper) seine literarische Arbeit vorstellen und aus seinem Text „Das Chinesenviertel“ lesen, einem traumatischen Ort aus der Jugend des Schriftstellers.

Moderation und Übersetzung: Masa Dabic.