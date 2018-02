Sexskandal bei britischer Hilfsorganisation: Orgien während des Krieges in Bosnien-Herzegowina

Mitarbeiter der Hilfsorganisation Oxfam sollen während des Hilfseinsatzes in Bosnien-Herzegowina Prostitution betrieben haben.

Nach den Enthüllungen über Orgien mit Prostituierten während eines Hilfseinsatzes nach dem Erdbeben 2010 in Haiti, überprüft die britische Regierung ihre Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation Oxfam. Die britische Entwicklungsministerin, Penny Mordaunt, droht der Organisation den Geldhahn abzudrehen.

“Mitarbeiter von Oxfam haben in Bosnien-Herzegowina in den 90er Jahren ebenso Prostitution betrieben”

Während einer Sendung des britischen LBC-Radios deckte nun ein ehemaliger Mitarbeiter weitere Missstände der Hilfsorganisation auf. Der Anrufer wollte unbekannt bleiben. Dem Moderator verriet er, dass Oxfam in Bosnien-Herzegowina, in den 90er Jahren ebenso mit Prostitution in Berührung kam. Während des Krieges habe er schreckliche Dinge gesehen. Dennoch sollten die Helfer von Oxfam aufgrund ihrer Arbeit beurteilt werden und nicht nach dem was sie in ihrer Freizeit getrieben haben.

Notlage von Frauen ausgenutzt

„Ich habe selbst Prosituierte gehabt. Am Ende des Tages hielten sie sich in den Lobbys der Hotels auf“, so der anonyme Anrufer. „Ich war Single, sie waren bereit, alles zu tun. Warum sollte man mich deswegen kritisieren?“, erzählte er weiter. Seine Handlungen rechtfertigte er damit, dass er 1.000 hungernde Kinder mit Essen versorgte. Der Radiomoderator wies den Mann zurecht, dass er die schrecklichen Umstände der Menschen ausgenutzt habe und sich nicht durch seine Arbeit als Helfer rein waschen könne.

“An manchen Orten wie Srebrenica oder Mostar haben erwachsene Frauen an die Fenster von Taxis geklopft”

Doch der Anrufer verstehe nach wie vor nicht die Aufregung um Oxfam. „Sie können nicht nur 24 Stunden arbeiten. Es gab Frauen, die sich einem regelrecht aufgezwungen haben. An manchen Orten wie Srebrenica oder Mostar haben erwachsene Frauen an die Fenster von Taxis geklopft. Mit dem Geld, dass sie für den Sex bekamen, konnten sie monatelang ihre Familie ernähren“, sagte der Anrufer. „Bitte verurteilen Sie nicht, was ich in meiner Freizeit mit meinem eigenen Geld gemacht habe. Urteilen Sie darüber, dass ich freiwillig in ein Kriegsgebiet gegangen bin, “ zitiert die britische Independent den Mann.

Etliche Mitarbeiter wegen Sex-Skandal entlassen

Oxfam ist ein internationaler Verbund von Hilfs- und Entwicklungsorganisationen. Mitarbeiter der Hilfsorganisation Oxfam sollen Frauen zum Sex als Gegenleistung für Hilfen in Notlagen gezwungen haben. Dieser Skandal wurde durch eine ehemalige Topmanagerin, der Hilfsorganisation, Helen Evans, bekannt. Im Zuge dessen sollen alleine im vergangenen Jahr mehr als 120 Beschäftigte, wegen sexuellen Missbrauchs, entlassen worden sein. Fälle von Sex mit Minderjährigen seien ebenso bekannt. Die Zeitung „The Times“ hatte den Skandal ins Rollen gebracht. Daraufhin trat die britische Vizechefin Penny Lawrence zurück.