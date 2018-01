Sexualdelikt: SPÖ-Politiker soll Enkelkinder missbraucht haben

Der Mann soll sein Enkelkinder missbraucht haben, zudem laufen Ermittlungen wegen Wiederbetätigung. Er wurde vorige Woche verhaftet.

Der verdächtige SPÖ-Gemeindepolitiker aus dem Mostviertel, Niederösterreich, wurde von der Polizei verhaftet. Grund ist der Verdacht des mehrfachen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs. Opfer des über 50-Jährigen sollen die eigenen Enkelkinder gewesen sein, berichtet “NÖN”.

