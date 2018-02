Spendenaufruf für krebskranke Mutter: Wienerin benötigt 40.000 Euro für OP

Seit fast fünf Jahren kämpft Anja Miletic gegen eine schwere Krankheit an. Bei der Mutter zweier Kinder wurde Krebs diagnostiziert.

Die 32-Jährige Frau kämpft seit knapp fünf Jahren mit Krebs und benötigt nun eine dringende Operation. Bereits zum sechsten Mal wurde bei Anja Miletic Krebs diagnostiziert. Doch die Frau sucht unermüdlich nach einem Ausweg. Anja Miletics Ärzte in Wien haben mit Ärzten in Deutschland Gespräche geführt, wo eine alternative Behandlung für sie möglich wäre. 40.000 Euro soll die Operation in Deutschland kosten. Diese könnte das Leben der Frau um 10 bis 15 Jahre verlängern.

LESEN SIE AUCH: 355.000 Euro Spenden an Spital überwiesen: Kleinkind wartet nach wie vor auf Therapie Die Eltern der dreijährigen Ana Rita Puljić sind außer sich, da sie 2,68 Millionen Kuna an ein Krankenhaus in Zagreb spendeten und bisher noch keine Therapie gestartet wurde.

Die Kosten für die Behandlung kann die Mutter nicht alleine tragen, da sie wegen bereits durchgeführten Behandlungen verschuldet ist. Die Kosten werden von der Krankenkasse nicht gedeckt. “Die Krankenkasse zahlt nicht, da der Erfolg der Krankenbehandlung nicht sicher sei. Der Eingriff müsste den Grundsätzen der Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit entsprechen und das tut es angeblich nicht”, so die beste Freundin der Betroffenen,Anna Vukic, gegenüber KOSMO.

Nun versuchen Freunde und Bekannte von Anja Miletic das Geld aufzutreiben. Sie haben einen Spendenfond eingerichtet und planen ein Spendenevent, zu dem sie vielen Menschen über Facebook einladen möchte. Die Zeit drängt und das Geld für die OP wird dringend benötigt, da der Termin am 2. März 2018 angesetzt ist.

Am Samstag den 24.02.2018 ist eine Spendenveranstaltung für Anja Miletic, in der “Vienna Workshop Gallery”, geplant.

Für Anja Miletic zählt jeder Betrag den man spendet, damit sie ihren Traum, möglichst viel Zeit mit ihren verbringen zu können, verwirklichen kann.

Spenden können auf folgendes Konto einbezahlt werden:

IBAN: AT82 1400 0060 4500 2410

BIC: BAWAATWW

Das Konto läuft auf den Namen der betroffenen, Anja Miletic.