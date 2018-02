Suljović schreibt Geschichte: Erster Österreicher am Start in Premier League of Darts

Der Wiener Mensur Suljović ist der erste Österreicher, der an der Premier League, am Donnerstag, teilnimmt. Damit geht Suljović in die Geschichte ein, denn er ist der erste Darts-Spieler aus dem deutschsprachigen Raum, der zum Einsatz kommt.

Um 20 Uhr wird Mensur Suljović die hochkarätig besetzte Darts-Liga eröffnen. In Dublin wird der Österreicher auf den 45-Jährige Australier Simon Whitlock treffen, berichtet “heute”. Die Premier League besteht aus der Liga-Phase und den Playoffs. In den ersten neun Wochen werden alle zehn Teilnehmer aufeinander treffen.

LESEN SIE AUCH: Österreicher Mensur Suljović gewinnt “Champions League of Darts” Der Wiener Mensur Suljović hat am Sonntag bei der Champions League of Darts in Cardiff einen Sensationserfolg erzielt. Im Finale gewann er 11:9 gegen Gary Anderson.

Danach scheiden die letzen beiden in der Tabelle aus. In den kommenden fünf Wochen werden wieder alle Spieler einander begegnen. Anschließend werden die Top 4 in die Playoffs gereiht. Bis Mai wird jeden Donnerstag eine Runde gespielt.

LESEN SIE AUCH: Sportler des Jahres: Snowboard-Star schießt gegen Suljovićs Nominierung Nachdem sich unlängst schon etliche Radsportler bei Österreichs Wahl zum Sportler des Jahres benachteiligt fühlten, zieht nun Snowboard-Ass Benjamin Karl ebenfalls aus und schießt gegen Dart-Champ Mensur Suljović.

Es war nicht sicher, dass Mensur Suljović teilnehmen wird. Da er im Achtelfinale der Weltmeisterschaft an Dimitri van den Bergh scheiterte. Beim Masters im Jänner besiegte Suljović den Weltmeister Rob Cross, hatte im Halbfinale allerdings gegen Raymond van Barneveld nicht nachlegen können. Auf der Weltrangliste ist Mensur Suljović die Nummer sechs.