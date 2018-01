Tatort Schule: 15-Jähriger Bursche tötet Mitschüler

Ein 15-Jähriger Tatverdächtiger wurde im Rahmen einer Fahndung festgenommen, wie die Polizei bestätigt. Er soll einen Mitschüler getötet haben.

An einer Schule in Lünen bei Dortmund kam es am Dienstagmorgen zu einem tödlichen Zwischenfall. Laut einer Aussendung der Polizei stach ein Junge gegen 8 Uhr auf seinen Mitschüler ein.

Der 14-Jährige erlag den Verletzungen. Derzeit sind die Hintergründe unbekannt. Ein Amoklauf wird jedoch ausgeschlossen.

Laut unbestätigten Informationen wurde die Tat mit einem Messer verübt. Die beiden Schüler seien in einen Streit verwickelt gewesen, berichtet “welt.de”.

Die Einsatzautos von Polizei und Rettung waren vor Ort. Die restlichen Schüler der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule im Kreis Unna wurden von Seelsorgern betreut.