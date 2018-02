Tischservice kommt jetzt in alle McDonald’s-Filialen Österreichs

Nachdem in einigen Filialen der Testbetrieb ausgesprochen erfolgreich zu laufen schien, wird der Tischservice nun flächendeckend auch in Österreich eingeführt.

Bereits vor drei Jahren wurde den McDonald’s-Kunden als allererstes in Frankreich das Essen auch serviert. Nun soll auch Österreich folgen. Hinter diesem Vorhaben steckt die McDonald’s-Österreich-Chefin, Isabelle Kuster.

„Insbesondere Familien, aber auch ältere Menschen oder größere Gruppen können ihren Besuch damit noch entspannter gestalten“, so Kuster.

Zwar müssen die Kunden auch weiterhin entweder an der Kassa oder via Selbstbedienungsterminal bestellen, von nun an können sie aber wählen, ob sie ihr Essen selbst zum Tisch befördern, oder es lieber von den neuen sogenannten “Gästebetreuern” serviert bekommen möchten.