Transgender-Model Andreja Pejić hüllenlos: „Mein erstes Mal FFK“ (FOTO)

Der Instagram-Post des international bekannten Models wirbelte so einiges an Staub auf. Auf dem Foto sieht man Andreja bei ihrem ersten Besuch eines Nudistenstrandes.

Andreja schrieb vergangenes Jahr als erstes Transgender-Model auf dem Titelblatt des GQ Geschichte. Auch bei ihrer Agentur Ford Models war sie die erste Transfrau, die einen Vertrag unterzeichnete. Dort ist Andreja in der Gesellschaft von Megastars, wie Brooke Shields, Naomi Campbell und Elle Macpherson.

LESEN SIE AUCH: Wien: Bosnisches Transgender-Model Andreja Pejić rockt Instagram Als erster Mann wurde Andrej Pejić 2011 von “FHM” auf der Liste der erotischsten Frauen der Welt gewählt. 2014 unterzog sich das Model einer Geschlechtsumwandlung. Aus Andrej wurde Andreja.

Derzeit genießt die 26-jährige Australierin mit bosnisch-herzegowinischen Wurzeln den Heimaturlaub bei ihrer Familie in Melbourne. An diesem lässt sie auch alle ihre Fans via Instagram teilhaben.

Für besondere Aufmerksamkeit sorgte ein Foto mit der Unterschrift: „Mein erstes Mal am Nudistenstrand“, welches Andreja komplett hüllenlos zeigt. Das Bild ging sofort viral und polarisierte die Öffentlichkeit.

