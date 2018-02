Traum-Urlaubsländer für Österreicher: USA auf Platz 1 dahinter die Inlandsurlaube

Die Menschen in Österreich träumen am meisten von einem Urlaub in den USA. An zweiter Stelle liegt schon Österreich.

Bei den Österreichern liegt die USA an der Spitze der Traumurlaubs-Ziele. Dicht dahinter steht bereits die Heimat, denn Inlandsurlaube stehen hoch im Kurs.

Jeder zehnte Österreicher würde, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden, eine Reise innerhalb des Landes bevorzugen. Diese Ergebnisse gehen aus einer aktuellen Umfrage von Marketagent im Auftrag von Allianz Global Assistance (AGA) hervor.

Ausschlaggebend für Österreich: Natur

Als Hauptgrund für einen Heimaturlaub nannte knapp die Hälfte der Befragten (500 Personen) die Naturschönheiten Österreichs, gefolgt von der kurzen Anreise (39,6 Prozent), dem hohen Sicherheitsstandard (34,6 Prozent) und dem guten Essen (31,8 Prozent), berichtet “vol.at”.

Von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich

Im Gegensatz zum Vorjahr haben insbesondere Wochenendausflüge und Kurzreisen innerhalb Österreichs zugenommen. Tiroler und Vorarlberger vereisen am häufigsten im Inland, die Wiener am wenigsten. Das beliebteste Bundesland der Inlandsurlauber ist die Steiermark. Für die Befragten ist Österreich ein sicheres Land. Die Angst vor Kriminalität, Terror, Erkrankungen und Unfällen haben die Personen deutlich geringer eingeschätzt, als bei Auslandreisen.