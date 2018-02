Tschüss zu SIM-Karten-Wechsel & Roamingkosten – Die besten Smartphone-Angebote von m:tel

Seit 2015 ist m:tel Austria – Mitglied der Telekom Serbien Gruppe – auf dem österreichischen Markt zuhause. Seitdem bietet dieser Mobilfunkanbieter seine Dienste im Netz von A1, dem führenden Anbieter auf dem österreichischen Markt an.

Egal, ob Sie sich in Österreich oder in Serbien, Bosnien-Herzegowina sowie in Montenegro befinden, bietet Ihnen das m:tel Austria Netz die günstigsten Tarife mit einer unglaublichen Menge an Frei-Einheiten und Datenvolumen! Aber das ist noch lange nicht alles! Wir informieren Sie über die größten Vorteile von m:tel Austria.

1. Eine SIM Karte für Österreich, Serbien, BiH und Montenegro

Mit Ihrer m:tel Austria Nummer kommunizieren und surfen Sie unbegrenzt und ohne Sorgen im besten Netz Österreichs – und das unabhängig davon, ob Sie sich in Serbien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro oder Österreich befinden. Das bedeutet: Nie wieder lästige SIM-Karten-Wechsel und keine Roamingkosten mehr für Sie!

2. Die besten Tarifangebote für EU-Auslandstelefonie

Unlimitiertes Telefonieren und simsen von Österreich nach Europa! Die m:tel-Tarife sind die beste Lösung, wenn Sie viele Freiminuten fürs Telefonieren ins EU-Ausland benötigen.

3. Die besten Smartphone-Angebote

Ein besonderes Schmankerl sind die SERVUS-Tarife! Zu diesen gibt es nämlich die neuesten Top-Smartphones schon um 0 Euro.

4. Keine jährliche Servicepauschale

Zudem fällt die jährliche Servicepauschale komplett weg.

5. Der m:tel-Schutzengel wacht über Sie

Sobald Ihr Internetvolumen aufgebraucht ist, sperrt Sie ihr m:tel-Schutzengel automatisch, damit keinerlei Überraschungskosten auf Sie zukommen.

6. Mit der kostenlosen m:tel-App zu Musik, Serien & Filmen

Dank dieser Applikation können Sie in Zukunft kostenlos auf Serien, Filme, Musik und das Sportprogramm von Arena Sport zugreifen.