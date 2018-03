Umfrage: Putin genießt größtes Vertrauen bei Serben

Der russische Präsident, Vladimir Putin, genießt laut einer Umfrage von “Politika” und “Faktor Plus” das höchste Vertrauen der serbischen Bürger.

Eine Belgrader Studie wurde im Zeitraum vom 9. bis 13. März durchgeführt, hinsichtlich der Vertrauenswürdigkeit internationaler Staatsmännern. Gegen sechs Weltstaatsmänner konnte sich der russische Präsident Putin bei den serbischen Bürgern klar durchsetzen. 58 Prozent der Befragten gaben an, dass sie dem Russen vertrauen.

Für die größte Überraschung sorgte der zweite Platz, wie serbische Medien berichten. Für 42 Prozent der Serben ist die deutsche Bundeskanzlerin die vertrauenswürdigste Politikerin der Welt. Der chinesische Staatschef Xi Jinping belegt mit 34 Prozent den dritten Platz.

An vierter Stelle haben die Serben den US-Präsident Donald Trump, mit 22 Prozent, gewählt. Die restlichen Plätze belegten die britische Premierministerin Theresa May und der französische Präsident Emanuel Macron, mit 16 Prozent. Am wenigsten vertrauen haben die Serben in den türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan. Lediglich sieben Prozent sehen Erdogan als vertrauenswürdig.