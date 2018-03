Vanessa Tomić (14) aus Wien wird vermisst!

Nach einem Streit mit ihrer Mutter stürmte die 14-jährige Vanessa am 3. März aus der Wohnung in der Wattgasse in Wien-Ottakring, und verschwand spurlos. Die Polizei erbittet nun Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens.

Seit dem 3. März wird nach der etwa 1,65 Meter großen, braunhaarigen 14-Jährigen gefahndet. Der Teenager verschwand vollkommen spurlos. Die Familie hofft, dass die Schülerin bei Freunden oder Bekannten Unterschlupf gesucht hat, und bald wieder auftaucht.

LESEN SIE AUCH: Jennifer (21) spurlos verschwunden, Polizei tappt im Dunkeln Von der 21-Jährigen aus dem 20. Wiener Gemeindebezirk fehlt seit einem Monat jede Spur. Die Polizei bittet um Hinweise.

(Anonyme) Hinweise können dem Stadtpolizeikommando Ottakring (Tel.:01-31310-24221) oder dem Bundeskriminalamt (Tel.: 01-24836-985025) mitgeteilt werden.