Weitere Massenschlägerei am Praterstern (VIDEO)

Erst vergangenen Wochenende prügelten zahlreiche Jugendliche am Bahnhof aufeinander ein. Nun kam es zu einem weiteren Zwischenfall.

Laut offiziellen Informationen vonseiten der Polizei schlugen am Dienstagabend sechs bis acht junge Männer am Praterstern aufeinander an. Derzeit befinden sich vermehrt Beamten vor Ort, weshalb diese sofort eingreifen konnten.

Auch Polizisten seien bei der Schlägerei attackiert, jedoch nicht verletzt worden. Drei verdächtige afghanische Staatsbürger (20, 19 und 18 Jahre) wurden festgenommen.

Rund um die Prügelei versammelten sich zahlreiche Schaulustige und laut Polizeisprecher Harald Sörös seien auch „Sch**ß Polizei“-Rufe zu hören gewesen. Diese konnten jedoch keiner konkreten Person zugeordnet werden.

Ein „Heute“-Leser nahm ein kurzes Video von der Massenschlägerei auf. Dieses findet ihr auf der zweiten Seite!