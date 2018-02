Wenn der unwiderstehliche Duft der Balkan-Strudel ruft!

TEIG. Was könnte besser zu einem heißen Kaffee passen als ein zarter, duftender Strudel? Also sollte man einen zubereiten! Zwar können das unsere Großmütter am besten, aber vielleicht gelingt er mithilfe unseres Rezepts auch Ihnen.

Zutaten:

Teig:

1/2 kg Mehl,

2,5 dl Milch,

2 Löffel Obers (Milchrahm),

100 g Zucker,

2 Eier,

100 g Butter,

25 g frische Hefe,

Schale einer Zitrone.

Füllung:

400 g geriebener Mohn oder Nüsse,

2 dl Milch,

200 g Zucker,

2 Löffel Honig,

Geriebene Schale einer Zitrone.

Rezept

Schwierigkeit: 4 von 5 Sternen

Zubereitung:

1. Wärmen Sie die Milch an. Reiben Sie Hefe hinein und fügen Sie einen Teelöffel Zucker hinzu. Rühren Sie gut um und lassen Sie die Hefe aufgehen. Dann fügen Sie 4 – 5 Löffel Mehl hinzu, verrühren sie und lassen die Mischung ca. 15 Minuten ruhen.

2. Füllen Sie das Mehl in eine Schüssel und machen Sie in der Mitte eine Vertiefung. Geben Sie die aufgegangene Hefe, den Zucker, die geschmolzene und erkaltete Butter, ein verquirltes Ei, eine Messerspitze Salz und die fein geriebene Schale einer Zitrone in das Mehl. Rühren Sie mit einem Holzlöffel um. Wenn der Teig glatt wird, schlagen sie den Teig mit dem Löffel, bis er anfängt, Blasen zu bilden. Dann decken Sie die Schüssel mit dem Teig zu und lassen ihn an einem warmen Ort eine Stunde gehen.

3. Während der Teig geht, bereiten Sie die gewünschte Füllung zu. Die im Rezept angegebenen Mengen gelten für die gesamte Teigmenge. Wenn Sie z.B. einen Strudel mit Mohn und einen zweiten mit Nüssen machen wollen, halbieren Sie die Mengen. Mahlen Sie den Mohn oder die Nüsse. Vermischen Sie sie mit dem Zucker und der geriebenen Zitronenschale. Milch aufkochen, Honig hinzufügen, den Mohn/die Nüsse damit übergießen und verrühren. Man kann gleich viel Zucker wie Mohn/Nüsse nehmen, man kann aber es aber auch selber ausprobieren und nach Geschmack entscheiden.

LESEN SIE AUCH: So zauberst du die leckersten Baileyskugeln (REZEPT) Sie sind nicht nur die perfekten Eyecatcher auf dem Weihnachtskekse-Teller, sondern auch noch super lecker. Wir haben das schnelle Rezept für dich:

4. Den aufgegangenen Teig auf ein mit Mehl bestäubtes Brett geben. Nicht kneten. Teilen Sie ihn in zwei Teile (oder in 4, wenn Sie kleinere Strudel machen möchten) und rollen Sie ihn dünn aus. Dann bestreichen Sie ihn mit der Füllung, rollen ihn ein und geben ihn auf das Backblech, das sie mit gefettetem Backpapier ausgelegt haben. Decken Sie ihn mit einem sauberen Tuch zu und lassen Sie ihn 1 bis 2 Stunden ruhen.

5. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Bevor Sie den Strudel in den Ofen geben, bestreichen Sie ihn mithilfe eines Pinsels mit Milch und wiederholen das während des Backens 2- bis 3-mal, damit die Haut weich bleibt. Backen Sie den Strudel 45 Minuten, verringern Sie aber nach 20 Minuten die Temperatur auf 165 – 170 Grad. In den letzten 10 Minuten trocknen Sie ihn bei 150 Grad. So wichtig es ist, den Teig zu backen, so wichtig ist es auch, ihn nicht zu lange im Ofen zu lassen, denn dann wird der Teig trocken und leblos. Servieren Sie ihn heiß und dann heißt es: Guten Appetit!