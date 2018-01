Wenn du diese 5 Dinge tust, solltest du deine Beziehung beenden

Manchmal reicht selbst all die Mühe der Welt nicht aus und auch Liebe kann manche Beziehungen nicht vor dem Aus retten. Wenn dir diese 5 Situationen bekannt vorkommen, solltest du dich langsam aber sicher auf eine Trennung gefasst machen:

LESEN SIE AUCH: 7 Anzeichen dafür, dass du deinen Partner nicht mehr liebst Wer sich vorstellt, dass es einfach ist, sich von jemanden zu trennen, der irrt sich gewaltig. Häufig leidet nämlich derjenige, der den Schlussstrich zieht sogar mehr als der Verlassene.

Große Worte, aber nichts dahinter

Streitet ihr unentwegt über ein und dieselbe Sache? Etwas, das dir wichtig ist, ihm aber scheinbar nicht wichtig genug! Er verspricht ständig sich zu bessern, hält es aber nicht ein, bzw. versucht es gar nicht erst, dann bist du ihm scheinbar nicht wichtig genug. Ein eindeutiges Zeichen, über eine Trennung nachzudenken.

Streitereien in der Öffentlichkeit häufen sich

Auseinandersetzungen sind in jeder Beziehung normal und manchmal auch notwendig. Passiert es allerdings immer häufiger, dass ihr auch in der Öffentlichkeit und vor anderen streitet, weil die Wut zwischen euch schon so groß ist, dass ihr sie nicht kontrollieren und im Zaum halten könnt, befindet ihr euch auf einem sinkenden Boot.

